Milli Eğitim Bakanı'ndan temel lise açıklaması: Sürpriz yok, kapatıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da katıldığı eğitim sistemine ilişkin bir sempozyumda temel liselerin kapatılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, ayrıca Şubat'ta okullarda hayata geçirilecek iki projeyi de açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapanması hakkında Antalya'da bir sempozyumda açıklamalarda bulundu. Sürpriz olmadığını belirten Selçuk, "İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katıldı. Selçuk'un sempozyumda yaptığı konuşmasından satır başları şöyle: İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız. Hazırlıklarımız bitti, herkes rahat olsun. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar.

2023 vizyonuyla dönüşüm tasarlıyoruz. Kasım ayına kadar hangi hafta hangi ay hangi somut çalışmayı nasıl hayata geçirebiliriz, kamuoyuyla paylaşacağız.

Pilot çalışmalar şubat ayında başlıyor. İmkanı daha zayıf olan okullarmız için dönüşüm planlıyoruz. Biz 3 yıllık bir takvim ortaya koyduk. Takvim belgede olmasına rağmen niye değişiklik gerçekleştirilmiyor sorularına maruz kalıyoruz. Bir değişiklik yaparken niye ve nasıl yaptığımızı derinlikli olarak analiz etmek zorundayız. Biz neyi ne zaman yapacağımızı takvimde çok net belirttik. Ben çayın demlenmesinden yanayım.

Ani değişiklik olmaması için tedbir alıyoruz.