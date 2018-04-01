Milli Eğitim Bakanı: Kısa süre içinde ikili eğitimi kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye. Daha iyi bir eğitim vermek için çalışıyoruz" dedi.

Yılmaz, "geçmişe kıyasla Türkiye'de birçok sorunu çözdüklerini" öne sürdü. Liseyi "70 kişilik sınıfta okuduğunu" anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ne gittim. 70 kişilik sınıfta okudum. Ders 45-50 dakika, o zamanlar öyleydi. Öğretmen öğrencisine 1 dakika ayırabilir mi? Ayıramaz. Ayıramazsa kaliteli eğitim olur mu? Olmaz. Ne yapmak lazım? Derslik başına düşen öğrenci sayısın makul hala getirmek lazım. Nedir bu sayı? 30'un altına düşürmek. Biz gelmeden önce tüm Türkiye'de 36 idi şimdi 24'e düşürdük. Mersin'de 35'ti, 25'e düştü. İstiyoruz ki Mersin'deki evlatlarımız daha güzel bir eğitim alsınlar. Başbakanımızın talimatı var. Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye. Daha iyi bir eğitim vermek için çalışıyoruz."