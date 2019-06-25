'Millet' geldi, halka yer kalmadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in halka açık plaj yapmak için başlattığı çalışma valiliğin ‘Millet Bahçesi olacak' engeline takıldı.

Mersin sahilinde, dönemin CHP'li Başkanı Macit Özcan'ın yaptığı ancak mahkemenin yıkım kararının ardından İYİ Parti'li Burhanettin Kocamaz tarafından yıkılan 20 milyonluk Deniz Aquapark'ın yerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, halka açık plaj yapmak için çalışma başlattı. Ancak halka açık plaj valiliğin ‘Millet Bahçesi' olacak engeline takıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ne ‘İvedi' ibareli olarak gönderdiği resmi yazıda hazineye ait arazinin Millet Bahçesi olarak projelendirileceğini bildirdi.

'İDARİ İZİN OLMADAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE YETKİNİZ YOK'

Vali Yardımcısı Mustafa Atsız imzasıyla gönderilen resmi yazıda;

“21.06.2019 tarihinde anılan taşınmazın mahalinde yapılan tespitte, taşınmaz üzerinde belediyeniz tarafından iş makinesi kullanılmak üzere faaliyetler yapıldığı anlaşılmış olup, Millet Bahçesi yapılmak üzere tahsis ve projelendirme çalışmaları devam eden söz konusu alanda, idaremiz izni olmadan taşınmaz mal üzerinde herhangi bir faaliyette bulunma yetkiniz olmadığından taşınmaz üzerinde yapılan çalışmalara derhal son verilmesi hususunda gereğini tebliğen rica ederim” ifadelerine yer verildi;

'PLAJA SEMBOLİK BİR PARA ÖDENECEK'

Valiliğin yazısı sonrasında çalışmaları durduran Belediye başkanı Vahap Seçer, yapılması planlanan plajla ilgili olarak; “Ayrı bir bedel ile girmeyecek insanlar. Bir para ödeyip girmeyecek oraya ya da ödeyeceklerse de çok sembolik olacak. Belediyenin bir şirketi, mesela Denizkızı Şirketi, sizin de izninizle orayı çalıştırsın diyeceğiz. Duşunu, kabinini, vatandaş gelsin orada kullansın” diye konuştu.