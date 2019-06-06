Millet bahçesinde kanser tehlikesi: Asbestli malzemeler etrafa yayıldı

Pendik Millet Bahçesi çalışmaları kapsamında yıkılan bölgedeki yapı malzemesi şirketi YTONG fabrikası, içerdiği asbest nedeniyle tehlike saçıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Pendik Millet Bahçesi çalışmaları kapsamında bölgedeki yapı malzemesi şirketi YTONG fabrikasını yıkıyor. Fabrikanın çatısındaki malzemelerde kanserojen özelliği bilinen asbest olduğu, yıkımın önlem alınmadan yapıldığı iddia ediliyor.

Yetkili kurumlara başvuran Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği Başkanı Cafer Fidan, bir yanıt alamadığını belirterek “Asbestli malzemeler etrafa yayıldı, çalışmalar sürdükçe insanlar etkilenmeye devam ediyor. Ayrıca toprağa da karıştı. Millet bahçesi olunca da insanları etkilemeye devam edecek” dedi.

YIKILAN ÇATININ YÜZDE 90'I ASBEST

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Pendik’te 1963 yılında 300 dönüm arazi üzerine kurulan YTONG fabrikası geçen ocak ayında yıkılmaya başlandı. Yerine millet bahçesi yapılacak. 17 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuran Cafer Fidan “Tesis hiçbir tehlikeli atık özellikle asbest envanteri yapılmadan yıkılıyor. Yüzde 90’ı asbest olduğu bilinen çatı kaplama eternitleri uygun söküm ve bertaraf yapılmadan yıkılmaktadır. Yıkımın çevre sağlığına etki etmeden acil durdurulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Ancak başvurusundan bir sonuç alamadı.