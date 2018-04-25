MHP'nin seçim sloganı belli oldu

MHP, seçim sloganını AKP ile yaptığı ittifak üzerine kurdu. İşte MHP'nin 24 Haziran seçimleri için belirlediği slogan...

Türkiye, 24 Haziran’daki baskın seçime odaklanırken, partiler seçim propagandası çalışmalarına hız verdi.

MHP de yaptığı çalışmalar sonucu sloganını AKP ile yaptığı "cumhur ittifakı" üzerine geliştirdi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre MHP, erken seçimde kullanacağı sloganları, seçim beyannamesi ve mitinglere ilişkin çalışmalarını olgunlaştırıyor. Buna göre AKP ile yapılacak ittifak için, "Cumhur ittifakı, milletin aklı" olarak belirlendi.

MHP’nin erken seçim beyanamesi de önceki seçim beyannamelerinden farklı olarak detaylı olmayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve devletin yeniden yapılanmasına beyannamede öncelik verilecek.