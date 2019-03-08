MHP'li Başkan Haluk Alıcık kadın çalışana tokat attı

Cumhur İttifakı’nın Nazilli’deki adayı MHP’li Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde personelini tokatladığı videosu ortaya çıktı.

AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın Nazilli’deki adayı MHP’li Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde personelini tokatladığı videosu ortaya çıktı.

Aydın’ın yerel yayın organlarından Aydın Life’da yer alan habere göre; Kadın çalışanın Haluk Alıcık'a "Ben size ne yaptım. Sadece işimi yapıyordum. Tek istediğim birimimin değiştirilmesiydi. Bu yüzden sizinle 5 dakika görüşmek istedim. Ancak siz benim çıkışımı verdiriyorsunuz." dedikten sonra Alıcık'ın sinirlenerek küfür ettiği ve ardından tokat attığı görüntüler kadının kendisini koruma amaçlı çektiği videoda yer alıyor.

Olayın ardından olduğu birim katından çıkmak isteyen kadın çalışan Belediye başkanı Haluk Alıcık’ın yanındaki şahıslar tarafından zor kullanılarak dışarı çıkması engelleniyor.