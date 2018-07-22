MHP'den İyi Parti yorumu: Bize müracaat olursa değerlendiririz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti'de yaşanan gerginlikler hakkında yorum yaptı. Yalçın, 'bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa otururuz, değerlendiririz' dedi.

İyi Parti'de gerilimler artarken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da konuya dair ilk yorumunda bulundu. AA'ya konuşan Yalçın, İyi Parti için, "başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı" derken, İyi Parti'den kopuşlar olduğu takdirde MHP'ye yapılan müracaatları değerlendireceklerini söyledi.

İyi Parti'den bazı isimlerin "yapıcı ve demokrat" tutumu olduğunu bildiklerini belirten Yalçın, bazılarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Patchwork halı gibi politik arenaya serilen bir partinin uzun ömürlü olmayacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Başlarındaki hanımefendi boyundan büyük iddialarla yola çıktı ve dip dalgada sörf yapayım derken, yüzme bilmediği için az kalsın siyaset denizinin dibinde boğuluyordu. CHP yönetimi ve CHP seçmeni imdadına yetişmese vurgun yiyecekti. Dip dalga 24 Haziran'da MHP'den gelince bundan tabiatıyla İyi Partililer de etkilendi. Şimdi dip dalgası yerine bir hayal kırıklığı dalgası hakim orada. Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var çünkü. Ben bazılarının gönlünün hâlâ MHP'de olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla hâlâ MHP'de gönlü olanlar için şimdiden 'Şu olur, bu olmaz' diye bir yorum yapmayayım ama dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur, değerlendiririz."