MHP'den CHP'ye 'sert' cevap: MHP, 'yavru muhalefet' değildir

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Artık mevcut CHP modeli; 1977’de Milliyetçi Cephe Hükümetini parçalamak için bakanlık pazarlayarak vekil devşiren ve sinsi oyunlarla iktidar deviren Güneş Motel'in CHP'sidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, AKP ve MHP arasındaki seçim ittifakına eleştirilerde bulunan CHP'li vekilleri hedef aldı.

"Artık mevcut CHP modeli, 1977’de Milliyetçi Cephe Hükümetini parçalamak için bakanlık pazarlayarak vekil devşiren ve sinsi oyunlarla iktidar deviren Güneş Motel'in CHP'sidir. Onlar, MHP’nin son zamanlardaki tavrını da kendi kirli pazarlıklarıyla aynı türde değerlendirdikleri için ne Milliyetçi Hareket Partisi’ni ne de onun temsil ettiği değerleri idrak edebilmişlerdir" diyen Adan, "CHP vekilleri; edep ve haysiyet sınırlarını zorlayarak MHP’ye 'yavru muhalefet' diye hitap ederek nifak tohumları ekmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Milliyetçi Hareket Partisi, 'yavru muhalefet' değildir" diyen Adan şöyle devam etti:

"Fakat unutulmamalıdır ki esasen CHP de 'ana muhalefet' değildir. CHP; peşine takılıp dağ bayır dolaştığı FETÖ’cülerin, kendi milletvekillerinin güzelleme yaptığı PYD ve PKK’lıların savunucusu pozisyonundadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin mensupları her zaman bu toprakların evladı olmakla övünmektedir. CHP’yi bu duruma düşürenler ise kimin yavrusu, kimin kuyruğu olduğunu artık iyice ölçüp biçmelidir. Partimizin ve Genel Başkanımızın her zamanki gibi doğru adımı attığının sağlaması; düşmanlarımızın memnuniyetsizliğidir. MHP’nin hamlesi Ankara’dan yükselmiş; karşılığında acı feryatlar 'bu bir savaş ittifakıdır' diye titreyen Kandil Dağı farelerinden, Türkiye’ye çullanmak için sustada bekleyen sinsi FETÖ artıklarından gelmiştir. MHP’nin duruşu, dosta güven, düşmana korku vermiştir. MHP’nin tavrı; davamızı ve ruhumuzu çok iyi kavrayan Türk milletinin gönlünde makes bulmuştur. Çünkü millet MHP’nin sevdası demek, MHP de milletin refleksi demektir. Bu parti milletin gönlünden ne geçtiğini, bu millet de MHP’lilerin aklından ve yüreğinden neler geçtiğini iyi bilir. Yüce Allah’a ve milletimize olan inancımız, muhakkak bizi ülkemiz adına hayırlı başarılara taşıyacaktır."