MHP ve Ülkü Ocağı başkanları insan kaçakçılığından tutuklandı

MHP Karaburun İlçe Başkanı Fırat Zorlu ile Karaburun Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kara'nın insan kaçakçılığı suçundan tutuklandığı öne sürüldü.

İzmir'in Karaburun ilçesinde insan kaçakçılığı operasyonunda MHP Karaburun ilçe başkanı Fırat Zorlu ile Karaburun Ülkü Ocakları başkanı Mehmet Kara'nın tutuklandığı iddia edildi.

İzmir’in yerel yayın organlarından Son Kale’nin haberine göre, Yunanistan'a ait Sakız Adası'nın tam karşısında bulunan İzmir'in Karaburun ilçesi, siyaset gündemini de sarsacak bir insan kaçakçılığı operasyonuna ev sahipliği yaptı. Alınan istihbarat üzerine 10 Nisan'da harekete geçen Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılarını takibe aldı. İki noktada düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 sığınmacı yakalandı. Sığınmacılar, bulundukları yerden çıkarılarak yasal işlemleri yapılmak üzere Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Suriyeli ve Afganlar'dan oluşan kaçak göçmenleri para karşılığında Sakız Adası'na geçirmeye çalıştığı öne sürülen İzmir'den iki, Karaburun'dan dört olmak üzere toplam altı kişi ise gözaltına alındı. İnsan tacirlerine ait dört araca da el konuldu.

MHP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI

Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri sorgulandığında ortaya çarpıcı detaylar çıktı. Operasyonda gözaltına alınan Fırat Zorlu'nun MHP Karaburun ilçe başkanı, Mehmet Kara'nın da Karaburun Ülkü Ocakları başkanı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan diğer dört kişiden Y. Kara'nın Mehmet Kara'nın kardeşi olduğu, "Mutef" adlı Suriye uyruklu zanlının da aracı olduğu öğrenildi. Aralarında Fırat Zorlu ve Mehmet Kara'nın da bulunduğu altı zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevine gönderildi.

'SAĞLIK SORUNU' DEMİŞLERDİ

Basına yansıtılmayan operasyonun hemen ardından, İzmir Ülkü Ocakları başkanlığının Mehmet Kara'yı görevden alıp yerine başka bir ismi atadığı, dört gün sonra da MHP il başkanlığından benzer bir hamle geldiği ortaya çıktı. 14 Nisan'da MHP'den basına gönderilen açıklamada, “Karaburun İlçe Başkanımız Fırat Zorlu sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etmiş, istifası da geçtiğimiz günlerde il yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Fırat Zorlu’dan boşalan ilçe başkanlığına kimin vekâlet edeceği il başkanlığımızın çalışmalarıyla tespit edilecektir” denilmişti.