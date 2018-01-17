MGK'dan açıklama: Tehditlerin bertaraf edilmesi için...

MGK bildirisi açıklandı. Bildiride OHAL ve Afrin konularına dair açıklama yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından beklenen açıklama yapıldı. Açıklamada "YPG'ye verilen silahlar hızla geri alınmalı" denildi.

OHAL'in uzatılması istenen MGK bildirisinden satır başları şöyle:

"Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir."

OHAL KARARI

"Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı."

'DERHAL VE KARARLILIKLA ATILACAK'

"Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır."

"İkili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir ülkenin güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır.Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır."