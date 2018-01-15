Mezunlar ve veliler Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne sahip çıkıyor

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde(CAL) gerici baskılara karşı mücadele sürüyor.

CAL mezunları, gerici ve baskıcı müdür Necati Yener'e karşı okul öğrencilerine destek olmak amacıyla bugün saat 15.00'te okul önünde bir araya geldi.

Mezunlar adına yapılan basın açıklamasında öğrencilerin yalnız olmadığı, okul geleneğine ve değerlerine sahip çıkılacağı vurgulandı. Yapılan eyleme, Proje Okul kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan öğretmenler de destek oldular.

Eyleme destek olan bir öğretmen, proje okul kapsamında öğretmenlerin okuldan uzaklaştırılmasının okulun hafızasına yapılan bir saldırı olduğunu vurguladı. Cağaloğlu'nu Cağaloğlu yapan değerlerin, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkisinin saygı ve sevgi çerçevesinde olması, okul mezunlarının aradan yıllar geçse de bu ilişkiyi hala canlı hissetmesi olduğunu vurgulayan eski felsefe öğretmeni, "Okulumuz gerçekten köklü bir geleneğe sahipti. Bu geleneğe bir saldırı söz konusu. Şu an acil çözüme ihtiyaç var"dedi.

Eylemin ardından mezunlardan oluşan bir heyet okul müdürü Necati Yener ile görüştü. Görüşmeye giren heyet, Necati Yener'in hiçbir suçlamayı kabul etmediğini aktardı.

Öğrenciler, veliler ve mezunların yaşanan olaylara tepkisi sürüyor. Genel kamuoyu CAL gelenek ve değerlerine düşman bir idarecinin istifa etmesi yönünde.

Velilerden suç duyurusu

Cağaloğlu Anadolu Lisesi velileri bugün Çağlayan Adliyesi'nde bir araya gelerek, günlerdir çocuklarına sahip çıkan veliler hakkında karalama kampanyası başlatan yandaş medya hakkında

suç duyurusunda bulundu.

Veliler adına yapılan açıklamada, taleplerinin Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne layık bir müdürü olduğu vurgulandı.