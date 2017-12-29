Metrobüs yolunda kaza

İstanbul Şişli'de bir kamyonetin devrilmesi sonucu metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu.

İstanbul Şişli'de bir kamyonet metrobüs güzergahı da olan D-100 karayoluna devrildi. D-100 karayolu Darülaceze mevkisindeki kaza, Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

Alınan bilgiye göre, kamyonet, Darülaceze mevkisinde Ankara istikametinde kontrolden çıkarak metrobüs yolunun bariyerlerine çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sağlık görevlileri kazada hafif yaralanan sürücüye ambulansta müdahale etti.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.