Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım çalışmaları nedeniyle metrobüs seferleri kış tarifesine çevrildi. İBB tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç halinde İstinye-Çubuklu hattında ek arabalı vapur seferinin yapılacağı bildirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan bakım çalışmaları nedeniyle metrobüs seferleri kış tarifesine çevrilerek sefer sayısı artırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada ek arabalı vapur seferlerinin yapılmasının değerlendirildiği ifade edildi.

FSM köprüsünde süren çalışmalar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğuna karşı önlemler alındığını bildiren İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Metrobüs sefer aralıkları yeniden düzenlendi. Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacaktır. Yoğun trafikten etkilenen Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu bölgesinde günde 38 bin, hat genelinde ise 48 bin ek kapasite planlanmıştır. Altunizade istasyonuna yönelik ise sabah saat 07:00-09:00 arasında 2,5 dakikada bir, gün boyunca ise 5 dakikada bir, toplam 170 sefer boş depar planlanmıştır."

Açıklamada, ayrıca İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında günde 106 olan sefer sayısının 114’e çıkarıldığı bildirilerek, talebe göre ihtiyaç doğması halinde arabalı vapur ilavesi yapılacağı belirtildi.