Metin Lokumcu anılıyor

Yedi yıl önce bugün Artvin’in Hopa ilçesinde Hopa halkıyla birlikte HES kuşatmasını ve bunun önünü açan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ı protesto ederken, polislerin biber gazlı saldırısı sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu mezarı başında anılıyor.

Yedi yıl önce bugün Artvin’in Hopa ilçesinde AKP'nin seçim mitingi öncesinde Hopa halkı, HES kuşatmasını ve bunun önünü açan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ı protesto etmek istedi. Ancak Hopalılar polisin yoğun gaz bombası ve tazyikli suyla gerçekleştirdiği saldırıya maruz kaldı. Saldırı nedeniyle kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetti.

Hopa'da polisler tarafından katledilen Metin Lokumcu'nun son görüntüleri yayınlanmış, AKP'nin polisi tarafından öldürülmeden önce yapılanlara isyan ediyordu.

Trabzon Adli Tıp Kurumu hazırladığı ön otopsi raporunda Lokumcu'nun ölümünü "biber gazı ve heyecanın tetiklemesi sonucu gerçekleşen kalp krizine bağlı ölüm" olarak tanımladı.

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan Lokumcu'nun ölümünün ardından İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde bir toplantıda tepki çeken şu sözleri söyledi: "Tabii bu arada bir tanesi de kalp krizi geçirerek, kimliğini bilmiyorum, üzerinde durmaya da gereğini duymuyorum kalp krizi sonucu ölmüş."

BUGÜN ANILIYOR

Metin Lokumcu polisler tarafından katledilmesinin yedinci yıl dönümünde anılacak. Bugün saat 16.30’da Hopa Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasının ardından, Lokumcu Hopa’ya bağlı Kemalpaşa beldesi Dereiçi köyündeki mezarı başında anılacak. Anma törenine çeşitli siyasi partilerin yanı sıra demokratik kitle örgütleri, Lokumcu'nun ailesi ve yakınları katılacak. Konuşmaların ardından Lokumcu’nun mezarına çiçekler bırakılacak.