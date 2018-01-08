22 yıl önce işkenceyle katledilen gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı.

Gözaltında işkence edilerek öldürülen Evrensel muhabiri Metin Göktepe, ölümünün 22. yılında Esenler’de bulunan mezarı başında anıldı.

“İnadına hepimiz birer Metin’iz” sloganlarının atıldığı anmada Göktepe'nin mezarına Evrensel gazetesi ile karanfiller bırakıldı.

Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, “Bizi gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri yalnız bırakmadı. Emekçi kadınlar bizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ederim. Ben barış istiyorum. Adalet istiyorum. Çocuklarımız cezaevinden çıksın istiyorum. Ben iyi bir devlet istiyorum. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın istiyorum. Avukatlarımız, başkanlarımız, gazetecilerimiz cezaevinden çıksın istiyoruz. Ahmet Şık, Fatih Polat ve Metin, üçü kardeş gibilerdi. Onlar yanımdayken Metin de yanımda. Hepimiz birer Metiniz" diye konuştu.