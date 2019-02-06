Meteoroloji'nin Antalya uyarıları sürüyor...

Meteoroloji, Antalya hava durumu verilerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. İl genelinde etkili olacak olan yağışlara kuvvetli rüzgarın da eklenmesiyle birlikte peş peşe uyarılar geldi.

Antalya hava durumu il genelinde okulların tatil ilan edilmesinin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre çarşamba gününden itibaren başlayan yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek.

Meteoroloji'den öğle saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Antalya il genelinde beklenen beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden 07 Şubat Perşembe günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (51-75 kg/metrekare) Antalya Merkez ve batı kıyı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) şiddetli ve yer yer aşırı (100–200 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, Ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."