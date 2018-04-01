Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava tahminlerine göre pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacak.

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarıya göre, özellikle yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara Denizi ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Nisan tarihinde 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi.

İstanbul bu haftaya yağışlı başlasa da salı gününden itibaren güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar hissedilecek olduğu İstanbul'da bu hafta güneşli geçecek. Ankara haftaya yağışlı başlasa da başkentte kendini İstanbul gibi bu hafta güneşli havaya bırakıyor. 5 günlük tahmine göre Ankara'da da sıcaklık artıyor.