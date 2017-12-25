Meteoroloji'den uyarı: Buzlanma ve dona hazırlıklı olun

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, Artvin ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.