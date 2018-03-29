Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den hava durumu için yeni uyarılar yapıldı. Bugünün hava durumu tahmin raporunda bazı bölgeler için kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapıldı. Öte yandan, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4-12 derece arasında düşeceği belirtildi.

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji tarafından bugün yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre, hava sıcaklığının hissedilir derecede (4-12) düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın kuzey, iç ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bu gece saatlerinden itibaren yurdun iç ve doğu bölgelerinde beklenen kuvvetli güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına eklinde esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 1-3 derece düşmesi beklenen 5 ilde rüzgarların güneydoğulu ve güneybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Söz konusu illerde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi ve toz taşınımı ile sağanak ve gök gürültülü sağanak gerçekleşmesi beklenen yağışların Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olabileceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BAZI BÖLGELER İÇİN HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor. 21

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20