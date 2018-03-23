Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir, Aydın, Sinop, Muğla'da gece etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın geceye kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun'da yarın sabahtan itibaren etkisini artırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yarın akşama kadar kuvvetli olacak.

Ordu çevresinde ve Giresun'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, geceye kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.