Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü mevsim normallerinin altında seyreden havanın, Pazar günüyle birlikte kar yağışını getireceğini söyledi.

İstanbul'da günlerdir süren bahardan kalma sıcak hava, bugün yerini sisli ve soğuk bir sisteme bıraktı.

Perşembe günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava önce yurdu yağmur olarak etkileyecek, pazar karla karışık yağmura dönüşecek olan yağışlar, pazartesi günü kara dönüşecek ve yurdun büyük çoğunluğu kar altında kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 15 Ocak'ta İstanbul’da kar yağma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da etkili olacak.

İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.