Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Bugüne aldanmayın

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Pazar günü için İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri yayımlandı. Buna göre sıcak bir gün yaşayan İstanbul'da yarın ve pazartesi günü kuvvetli yağış etkili olacak. Pazar günü 20 derece olan sıcaklık pazartesi günü 15 dereceye düşüyor. Salı gününden itibarense güneş ve sıcak hava geri dönecek.