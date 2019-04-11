Metastaz kitabı D&R'da satıştan kaldırıldı

Metastaz kitabının yazarlarından Barış Terkoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kitabın D&R'da satıştan kaldırıldığını duyurdu.

Metastaz kitabının yazarlarından Barış Terkoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kitabın D&R'da satıştan kaldırıldığını duyurdu. Terkoğlu, kitabın satıştan kaldırılma nedeninin Pelikan yapılanmasının seçim sonrası provokasyonunun haberini yapmaları olduğunu belirtti.

Türkiye'deki cemaat yapılanmalarının devletle arasındaki bağların somut bir şekilde ortaya konulduğu Metastaz kitabının yazarlarından Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kitabın D&R'da satıştan kaldırıldığını duyurdu.

Terkoğlu yaptığı açıklamada gerekçe olarak, Pelikan yapılanmasının yaptığı provokasyonları yazmış olmalarını gösterdi.

Barış Terkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

D&R, internet sitesinde çok satanlar arasında bulunan #Metastaz'ı, Pelikan yapılanmasının provokasyonlarını yazmamızın ardından talimatla mağaza standlarından kaldırmış. Böylece hem kitap hem Pelikan deşifresi doğrulandı. Unutmasınlar, kitaplara saldırmak FETÖ'yü kurtarmamıştı. pic.twitter.com/hmckFmiHwt — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) April 11, 2019

Kitabın diğer yazarı Barış Pehlivan ise sosyal medya hesabından duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "İnternet sitesinde halen 'çok satanlar' listesinde olan Metastaz, tüm Türkiye’deki D&R mağazalarında çok satanlar raflarından ve okurun görebileceği yerlerden indiriliyor. Metastaz’a özel talimat mail yoluyla gelmiş. FETÖ’cüleri mi koruyorsunuz."