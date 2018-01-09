Metal işçilerine gazete dağıtan TKP'lilere gözaltı!

Mersin'de, TKP tarafından yayımlanan işçi gazetesini fabrika önünde vardiyadan çıkan işçilere dağıtan beş parti üyesi gözaltına alındı. Gazetenin yeni sayısında metal işçileri yer alıyordu.

Mersin'de, Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından yayımlanan işçi gazetesini fabrika önünde vardiyadan çıkan işçilere dağıtan beş parti üyesi gözaltına alındı.

Bir grup TKP üyesi bugün 15.45 sularında Çukurova İnşaat Makineleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Çimsataş) önünde TKP tarafından yayımlanan işçi gazetesini vardiyadan çıkan işçilere dağıtmaya başladı. Polisler keyfi ve hukuksuz bir biçimde siyasi çalışmayı engelleyerek beş TKP üyesini gözaltına aldı.

TKP üyeleri ifadeleri alınmak üzere Kazanlı polis merkezine götürüldü.

İdari para cezası kesilen TKP'liler serbest bırakıldı.



TKP'nin işçi gazetesinin yeni sayısı metal sektörüne ayrılmıştı. Geçen günlerde yayımlanan gazete "MESS'e boyun eğmeyeceğiz" manşetiyle çıkmıştı.