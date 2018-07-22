Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Almanya Milli Takım oyuncusu Mesut Özil, 24 Haziran seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa gelen eleştiriler ve Dünya Kupası sürecinde kendisine yapılan eleştiriler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Almanya Milli Takım forması giyen Mesut Özil, Dünya Kupası sürecinde kendisine yapılan eleştiriler ve 24 Haziran seçimleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan’la çekilen fotoğrafının ardından aldığı tepkiler nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özil, “Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya’nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı ve beni politik propoganda malzemesi olarak kullandı. Artık yeter. Yaşanan olaylar sonrasında uzun süre düşündüm ve ırkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Bu formayı büyük bir heyecanla giyiyordum ancak artık bu durum, böyle değil” ifadesinde bulundu.

Özil, aynı açıklamada Reinhard Grindel, Bernhd Holzhauer ve Werner Steer’in geçmişte kendisi hakkında ırkçı ifadeler kullandığını söylerken aynı zamanda, ailesine yönelik tehdit mesajları ve nefret içerikli söylemlerin de aldığı kararda etkili olduğunu belirtti.

Özil, “Bunların hepsi; geçmişte kalmış, yeni kültürlere açık olmayan ve benim de gurur duymadığım bir Almanya’yı temsil ediyor. Eminim ki, açık bir toplumu kucaklayan birçok onurlu Alman da benim gibi düşünüyordur” ifadelerini kullandı.

