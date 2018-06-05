Meslek odalarından Şişli Etfal Hastanesi raporu: Yerinde yenilenmeli

İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin taşınmak istenmesine yönelik tepkiler sürerken, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde inşaat mühendisleri, mimarlar ve şehir plancıları odalarının İstanbul şubeleri tarafından bir rapor hazırlandı.

İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin taşınmak istenmesine yönelik tepkiler sürerken, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde inşaat mühendisleri, mimarlar ve şehir plancıları odalarının İstanbul şubeleri tarafından bir rapor hazırlandı.

Raporda, "Arz yerinde hizmet sunanlar, coğrafi olarak dengeli dağılmalı ve sabit bir lokasyona sahip olmalıdır" denildi. Hastanenin taşınmadan yerinde yenilenmesi gerektiği vurgulanarak, "Bu konuda çalışma yapılıp yapının performansına bakılarak, perde eklenmesi, sismik izolasyon yapılması, kolonların güçlendirilmesi gibi çeşitli yöntemlerin biri ya da birkaçı birlikte kullanılarak güçlendirme yapılması olasılığı araştırılabilir" vurgusu yapıldı.

İŞTE O RAPOR

TMMOB İstanbu İl KOordnasyon Kurulu imzasını taşıyan rapordan satır başları şöyle: