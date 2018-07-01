'Mesele görünürlükse, asıl örgütlendikten sonra 'ben varım' diyebildim'

Komünist LGBT'ler Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Trans bir kadının trajik bir kayıptan sonra topluma ve otoriteye karşı verdiği mücadeleyi anlatan Una Mujer Fantastica (Muhteşem Kadın) filminin gösteriminin ardından, filme ve örgütlü mücadeleye ilişkin sunumların yapıldığı bir panel gerçekleşti.

Komünist LGBT'ler Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde film gösterimi ve panel düzenledi. Panelde konuşan trans erkek Kuzey Çakır, "Mesele görünürlük mücadelesiyse, asıl örgütlendikten ve partili mücadeleye katıldıktan sonra 'ben varım' diyebildim, ondan önce bireysel olarak mücadele bile veremiyordum" dedi.

Etkinlik, trans bir kadının trajik bir kayıptan sonra topluma ve otoriteye karşı verdiği mücadeleyi anlatan Una Mujer Fantastica (Muhteşem Kadın) filminin gösterimiyle başladı. Sebastian Lelio'nun yönettiği 2017 Şili yapımı filmin izlenmesinin ardından Komünist LGBT'ler üyesi Deniz Yıldız ve Kuzey Çakır'ın sunumlarının yer aldığı bir panel gerçekleşti.

Deniz Yıldız, filmin başrol karakterinin yaşadığı problemlerden sınıf atlayarak kurtulabileceğini ancak bunun hepimiz için bir çözüm olmadığından bahsederek, Onur Yürüyüşü'nün 1969'da Stonewall ayaklanması ile başlayan ve Türkiye'ye de uzanan tarihini kısaca anlattı.

'PROJECİLİK AKIMI VE FONLAR LGBT MÜCADELESİNİ APOLİTİKLEŞTİRİYOR'

LGBT'leri kimlik mücadelesinin kurtarmadığının aşikar olduğunu vurgulayan Deniz Yıldız, kimlik mücadelesiyle yola çıkan kimi kuruluşlarda başta politik bakış açısına sahip olan LGBT'lerin "projecilik" akımı ve "fonlarla" giderek apolitikleştiğini ifade etti.

Kurulduğu dönemlerde her biri politik mücadele sürdüren ve içlerinde sosyalistlerin, anarşistlerin de sözünün geçtiği bu tip örgütlerde, mücadelenin yerini Türkiye gündemlerinden kopuk ve gerçekliği olmayan Onur Haftası etkinliklerinin aldığını kaydeden Deniz Yıldız, "2013 yılında tekrar politikleşen Onur Yürüyüşü bu havayı biraz kırdı ancak yeterli olmadı, o nedenle giderek yine apolitizme devam edilegeldi" dedi. Yıldız, sunumunu mücadele tarihinden kesitler aktararak tamamladı.

'MESELE GÖRÜNÜRLÜKSE, ASIL ÖRGÜTLENDİKTEN SONRA 'BEN VARIM' DİYEBİLDİM'

Kuzey Çakır da, kendi trans geçiş sürecinden yola çıkarak, Türkiye'de bir emekçinin cinsiyet değiştirme operasyonu gerçekleştirmesinin çok zor olduğunu ve parasızlığın bu süreci hayli uzattığını anlattı. Anayasa Mahkemesi kararıyla cinsiyet değiştirmek için üreme yeteneğinden yoksunluk şartının kaldırıldığını hatırlatan Çakır, "Bu şart kaldırılmış olsa bile, bu yetmiyor. Trans erkeklerin penis ameliyatı olmaları için önlerindeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Hormon almaya engel olan bu süreç, kimlik değiştirmek için açılan davada yeterli bulunmuyor" dedi.

Cinsiyet değiştirmenin bir emekçi için çok zor olduğunu vurgulayan Çakır, "Her yerinden çürüyen bu düzen bizi yok sayıyor. Mesele görünürlük mücadelesiyse, asıl örgütlendikten ve partili mücadeleye katıldıktan sonra 'ben varım' diyebildim, ondan önce bireysel olarak mücadele bile veremiyordum" diye konuştu.