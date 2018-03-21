Mersin'de korkutan gelişme: Koyunlar birden yere yığıldı...

Mersin'de bir fabrikanın karşısında arazide koyunlarını otlatan hayvan sahipleri, koyunların art arda yere yığıldığını fark etti. Tüm koyunların otladıkları yere düşerek can çekişmeye başladığı görüldü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde otlanan 31 koyun zehirlendi. Alınan bilgiye göre, Atgirmez Mahallesi’nde oturan Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardı. Atermit fabrikası karşısındaki etrafı tellerle çevrili olan ve bir kısmı tren yoluna dayanan arsaya telin açık olduğu kısımdan giren koyunlar burada otlandı.

Bir süre sonra 31 koyun can çekişmeye başladı. Koyunların sahipleri Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz tarafından can çekişen hayvanlar kesildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile görüşülerek otlardan ve kesilen hayvanlardan numune alındı.