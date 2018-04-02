Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi açıklaması

Merkez Bankası, yılın ikinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Merkez Bankası, yılın ikinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik olmadığını açıkladı. Açıklamada "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" sözlerine yer verildi.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları şu şekilde:

- Türk lirası için yüzde 1.84,

- Yabancı para için yüzde 1.47,

Aylık azami gecikme faiz oranları;

- Türk lirası için yüzde 2.34,

- Yabancı para için yüzde 1.97