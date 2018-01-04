Meral Akşener'den YSK açıklaması: Aklından bile geçirme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!” diyerek YSK'ya tepki gösterdi.

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) seçmen kütüklerini istemesi ve ret cevabı alması sonrası Meral Akşener'den açıklama geldi.

Akşener, “Şimdi YSK açıklama yapmış seçime girebilmek için kongrelerin tamamlanmış olması lazımmış. Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!” diyerek YSK'ya tepki gösterdi.

YSK açıklamasında, şu ifadeler yer almıştı: