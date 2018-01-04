Meral Akşener'den YSK açıklaması: Aklından bile geçirme

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) seçmen kütüklerini istemesi ve ret cevabı alması sonrası Meral Akşener'den açıklama geldi.
Akşener, “Şimdi YSK açıklama yapmış seçime girebilmek için kongrelerin tamamlanmış olması lazımmış. Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!” diyerek YSK'ya tepki gösterdi.
YSK açıklamasında, şu ifadeler yer almıştı:
İYİ Parti’nin 08/12/2017 tarihi itibariyle kuruluşunu bildirdiği herhangi bir il veya ilçe teşkilatı bulunmadığı, dolayısıyla bir ilde teşkilatlanmak için o ilin ilçelerinde de kongre yapmadığı, bu suretle en az 41 ilde teşkilatlanmadığı anlaşıldığından, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde de grubu bulunmadığından seçmen kütüğü verilmesi talebinin reddine,
Kurulumuzun resmi internet sayfasında sandık bazlı seçim sonuçları yayınlandığından buna ilişkin istemin reddine,
Karar örneğinin İyi Parti Genel Başkanlığına gönderilmesine,
14/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”