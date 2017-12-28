Meral Akşener'den ilginç Erdoğan çıkışı: Tayyip Bey'in de, benim de...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün 200 kurucular kurulu içerisinde bir FETÖ'cü bulup da, 'FETÖ'cü' diyemezseniz. Emre Uslu, başka kim varsa bunlar zararlı şahıstır. 24 yıldır bu ülkede siyaset yapıyorum. Tayyip Bey'in FETÖ'cülüğü yoktur, benim de yoktur. 7 göbek sülalemde, 1 kişiyi bulun ben bırakacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenler, medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

"AK Parti'nin 12 puan kaybını görüyorum. 6 puanı bize gelmiş durumda. CHP'nin de bir kor seçmeni var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapar bilmiyorum" diyen Akşener, "Özellikle Trakya'da CHP'nin merkez sağdan aldığı oylar var. Belirli bir oran var, bu kayar. Batı illerden yüzde 4 kaybı var. Edirne, Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Antalya merkez sağın kalesiydi. Şimdi böyle şehirler var. Buralardaki merkez sağ seçmeni buharlaşmadı, hareketlendiği görüyorsunuz. Bir kısmı kafayı çevirmiş, bir kısmı gelmiş durumda. Derinlemesine araştırma yapıyoruz. Sivas'ta yüzde 70 'evet' çıktı. Burada ciddi bir kayış var. Bu merkez sağ seçmeninin bir kısmının geldiğini bir kısmının gözünü çevirdiğini görüyorum. MHP'nin ise, referandumda, 9 puanı 'hayır'a, 3 puanı 'evet'e gitti. Bunlar ölçülmüş durumda. Yaptığımız anketlerde 6 puan bizde, 3 puan Tayyip beyin şahsına kaymış 3 puan askıda" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Cemaat'le mücadelesinin çok samimi olduğunu ileri süren Akşener, şöyle konuştu: