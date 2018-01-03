Meral Akşener'den 'Gül' açıklaması: Ben çatı matı bilmem

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Abdullah Gül ile bugünlerde çok sıkı fıkıymışım. Abdullah Gül aday olacakmış, ben onu destekleyecekmişim; öyle diyorlar. Ben çatı matı bilmem, pencere dahi olmam. Ben kendim tek başıma adayım" dedi.

Partisinin il binasının açılışını yapmak üzere Giresun'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Belediye Başkanı Kerim Aksu’yu makamında ziyaret etti.

Akşener, daha sonra Atatürk Meydanı'nda partililere seslendi.

Akşener “Eğer taşeronlar konusunda bir düzenleme yapılacaksa kayıtsız, şartsız bütün taşeronlar bu düzenlemeden faydalansın hepsi bayram etsin. Dün sorular çalındı, kendi adamlarını işe koyanlar, bugün taşeron işçilerin işine mi göz dikildi. Biz bütün taşeronların kadroya alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

2019 seçimleri öncesi çatı aday iddialarıyla ilgili de konuşan Akşener "Abdullah Gül ile bugünlerde çok sıkı fıkıymışım. Abdullah Gül aday olacakmış, ben onu destekleyecekmişim; öyle diyorlar. Ben çatı matı bilmem, pencere dahi olmam. Ben kendim tek başıma adayım" ifadelerini kullandı.