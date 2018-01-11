Meral Akşener kendi anket sonucunu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale’de partisinin il binasının açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Akşener, parti olarak sürekli anket yaptırdıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

Anketler insana bir yol gösteriyor, yani nereye ulaşmanız lazım nerede eksiğiniz var, hangi seçmen kitlesine ne söylemeniz lazım. Hem oran hem de benim en son önümde bulunan anket de biz yüzde 20.5 civarındayız. Yaptırdığımız adres belli ücretini ödüyoruz. Bu sistem içerisinde şimdi ama ilginç bir şey var. Partimiz kurulmadan evvel yüzde 19.5 görünüyordu. Normalde partiler kurulduktan sonra düşerler, Ak Parti’nin kurulmasında da öyle olmuştu. Çünkü teşkilatlarda siz atarsınız öbürü küser bir silkelenme olur. Fakat bizde tersi oldu, bir puan artmış.