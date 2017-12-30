Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener cumhurbaşkanlığına aday olacağını, kişisel Twitter hesabından açıkladı.
Cumartesi, 30 Aralık 2017 11:05

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA 

Twitter hesabı üzerinden cumhurbaşkanlığı adaylığını, "Kendimi Meclis'e atmak gibi bir endişem yok. Milletvekillerinin değil milletimin imzaları ile cumhurbaşkanlığına aday olacağım. Milletvekilliğine aday olmayacağım, olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Siyasette olduğum süre boyunca sadece milletime güvendim, yine güveniyorum" ifadeleriyle aktardı.

 