Menzil şeyhi hastane gezdi, çevresindekiler el pençe divan durdu

Devlet kurumlarında özellikle Sağlık Bakanlığı’nda örgütlenmesiyle bilinen Menzil Tarikatı’nın şeyhi, İstanbul Pendik’te yaptırdığı hastaneyi gezdi. Ziyaret sırasında çevresindekilerin el pençe divan durdukları şeyhe ‘Gavsım’ diye hitap ettikleri duyuldu.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok devlet kurumuna yoğun olarak AKP döneminde giren Menzil Tarikatı’nın şeyhi İstanbul Pendik’te yaptırdığı özel hastaneyi gezdi.

İYİP’in televiyon kanalı olarak bilinen Türkiyem TV tarafından yayımlanan görüntülerde, Menzil şeyhinin Pendik'te yaptırdığı hastaneyi gezdiği görülüyor. Şeyhe eşlik eden ve "doktor" oldukları belirtilen kişilerin el pençe divan durdukları ve şeyhe "Gavs'ım" diye hitap ettikleri duyuldu.

Hastanenin adının "Emsey" olduğu ve bunun da "Emret Seydam" anlamına geldiği iddia edildi. Seyda kelimesi Menzil şeyhlerine yönelik kullanılan bir hitap şekli.

İşte o görüntüler:

