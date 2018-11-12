Menemen’de kalker ocağına karşı mücadele edenler mahkemeyi kazandı

İzmir Menemen’de kalker ocağı için verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı yapılan başvuru kabul edildi, “ÇED olumlu” kararı iptal edildi.

DHA’nın haberine göre, İzmir’in Menemen ilçesinde, kırsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın bir bölgede, kalker ocağı kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Kararı yargıya taşıyan bölge halkı, mahkeme sonucunu beklerken bölgedeki asırlık ağaçların kesildiğini gördü.

Bir yandan ağaçların kesilmemesi için mücadele eden halk, diğer taraftan ise mahkemenin vereceği kararı bekledi. Mahkeme tarafından atanan bilirkişilerin hazırladığı rapor, bölge halkını sevince boğdu. 15 gün önce hazırlanan raporu zeybek oynayarak kutlayan mahalle halkı, mahkemeden beklediği kararı da aldı.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, “ÇED olumlu” kararını iptal etti. Vatandaşlar, ağaç kesimlerinin durdurulması için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.