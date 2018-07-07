Melih Gökçek'ten skandal 'tecavüz' yorumu

Melih Gökçek, ODTÜ'lü öğrencilerin tecavüze karşı açtıkları pankarta Twitter hesabından skandal bir yorumda bulundu. Gökçek'in tecavüze uğrayanları suçlu gösteren yorumuna sosyal medyada tepki yağdı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından ODTÜ mezuniyet töreninde pankart açan öğrencileri hedef aldı.

ODTÜ'lü öğrencilerin törende açtığı ve tecavüzcü seçeneğinin işaretlendiği “Tecavüze sebep olan şeyler: Gece dışarı çıkmak, mini etek giymek, sarhoş olmak, cilveleşmek, tecavüzcü” yazılı pankartı paylaştığı mesajında Gökçek, “Madem nedenini biliyorsunuz, siz de ilk dördünü yapmayın, yapanlar salak mı?” diye yazdı.

Gökçek'in tecavüze uğrayanları suçlu gösterdiği mesajına sosyal medyada tepki yağdı.