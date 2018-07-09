Melih Gökçek'in derdi yine İzmirliler

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan İzmirliliere saldırdı.

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, yine İzmir'i hedef aldı. Gökçek Twitter'da Muharrem İnce'nin İzmir mitinginden fotoğrafı ve bugün Recep Tayyip Erdoğan için İzmir'de atılan topların resimlerin yan yana paylaşarak "Hayaller-Hayatlar" ifadesini kullandı.Gökçek fotoğraflarla birlikte "BİLİYORSUNUZ İZMİR’Lİ İÇKİCİLERİN HAYALİ ENSONHABER’İN MANŞETİ GİBİYDİ. AMA GERÇEKLER BÖYLEYDİ... SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖREVE BAŞLAYIŞI İZMİR’DE 101 PARE TOP ATIŞIYLA KUTLANDI... HAYIRLI OLSUN İZMİR" yazısını paylaştı.