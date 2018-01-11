Melih Gökçek: Sözcü gazetesinde yazmayı çok isterim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Melih Gökçek, Sözcü gazetesinde köşe yazmak istediğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Erdoğan'ın talimatı sonrası ayrılan Melih Gökçek, Sözcü gazetesine konuştu.

"Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra yazılanları, yorumları yakından takip ediyorum. Bol bol tweet atıyorum. Birkaç gün önceki bir tweetim tam 426 bin tıklanma almış. Şu anda da tatildeyim" diyen Gökçek, "Eğer Sözcü yönetimi uygun bulursa, Sözcü'de yazmayı da çok isterim. Farklı görüşler olur. Aslında çok maaş da istemiyorum. Ben yazmaya hazırım. Başka bir yerden yazmam konusunda öneri geldi. Ancak ben Sözcü'de yazmayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.