'Melih Gökçek bana küfür ve hakaretler yağdırdı, misliyle iade ettim'

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bir yazısı dolayısıyla kendisini arayan Melih Gökçek'in küfürler yağdırdığını, bu küfürleri misliyle iade ettiğini söyledi.

Konuya bugünkü köşesinde yer veren Uğuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ah be Tank Hasan helalleşemedik ki..." başlıklı yazım birçok gazete ve web sayfasında "Gökçek Güzel'e icra yapmış" başlığı ile alıntı yapılarak yayınlandı.

Günaydın Gazetesinde ve Star TV Ankara Temsilciliğinde neredeyse beni her gün arayan, her gün olmasa bile 2-3 günde bir beni ziyaret eden Melih Gökçek 2005 yılında Star TV'de işten çıkartıldıktan sonra 13 yıldır tek bir kez bile aramadı.

Ben de başta Gökçek olmak üzere bazı siyasilere, bürokratlara, hatta gazetecilere "Benim değil, makam koltuğunun dostları" adını taktım.

Melih Gökçek 20 Mart Salı günü What's Up telefonumdan arayarak bana küfür ve hakaretler yağdırdı, "Rahmetli Hasan Celal Güzel benim canım kardeşimdi. Ben ona nasıl haciz, icra yaparım? Yalan yazıyorsun rahmetlinin arkasından" dedi.

Önce söz konusu yazımda yer alan Gökçek ve Güzel hakkındaki şu paragrafı hatırlatayım ki tüm medya işte bu bölümü öne çıkardı. Melih'i çok kızdıran da bu gerçeği yazmam oldu:

"Hoca gülerek, 'Ne milyonu Orhan Bey, Hasan Celal Bey'in evinin su parası borcu dâhil ki sınıf arkadaşı Melih Gökçek evine haciz, icra uyguladığı için acil olanı bu bizim için' diyerek Genel Muhasip İsa İsen'i çağırdı."

Önce aile ve mesleki terbiyem el vermediğinden ettiği küfür ve hakaretleri yazmaya tenezzül dahi etmediğimi ancak Gökçek'e misliyle iade ettiğimi hatta kendisine de SMS mesajı ile gönderdiğimi vurgulayayım.