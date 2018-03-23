Mehmet Şimşek'ten dolar açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dolarla borçlanmaya sınır getirileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada dolara ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Dövizle borçlanmaya sınır getirileceğini söyleyen Şimşek, bunun enflasyonun en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtti ve gerekçe olarak da Türk lirasındaki değer kaybını gösterdi.

Şimşek, "reel sektör yatırımları" için "maalesef inşaatın payı çok yüksek" dedi.

Şimşek, "Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak" ifadelerini kullandı.

TL'deki son duruma ilişkin detaylı haberimizi okumak için: