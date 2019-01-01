Mehmet-Fadime Ayvalıtaş Gençlik ve Dayanışma Vakfı kuruldu

Haziran Direnişi sırasında yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ve annesi Fadime Ayvalıtaş adına ve 'Köklerimiz Gezi'de, gelecek ellerimizde' sloganıyla bir gençlik-dayanışma vakfı kuruldu. Kısa adı MAFAV olan vakfın kuruluş konseri Ataşehir'de gerçekleşti.

Haziran Direnişi sırasında yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ve annesi Fadime Ayvalıtaş'ın adını taşıyan Mehmet Ayvalıtaş-Fadime Ayvalıtaş Gençlik ve Dayanışma Vakfı (MAFAV) için bir kuruluş konseri gerçekleşti.

İstanbul Ataşehir'deki Mustafa Saffet Kültür Merkezinde "Köklerimiz Gezi'de, gelecek ellerimizde" sloganıyla düzenlenen etkinliğe tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, şair Ahmet Telli, Abdal Haluk Tolga İlhan, Erdal Güney, Oyuncu Fuat Onan, Sanatçı Mervan Tan, Yönetmen Hüseyin Karabey katıldı.

Vakfın kurucu üyesi ve Mehmet Ayvalıtaş'ın kardeşi Gül Ayvalıtaş vakfın kuruluş amacını şöyle anlattı: "Mehmet, 1 Mayıs Mahallesi'nde doğdu, büyüdü. Bir çok işte çalışmıştı. Enerjik, hayat dolu bir çocuktu. Mehmet okulunu ve eğitimini yarıda bırakarak tam zamanlı ise başladı. Delikanlı bir devrimciydi. Mahallesinde ve çevresindeki tüm haksızlıklara karşı koydu. Gezi'de ön saflarda yerini aldı. Tıpkı milyonlarca insan gibi. Bile isteye öldürüldü. Bu olayla ilgili kimse tutuklanmadı bile. Annemiz bu acıya daha fazla dayanamayarak kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlk hedefimiz kütüphane açmaktı ve bunu başardık. MAFAV olarak annem ve Mehmet Ayvalıtaş'ın istediklerini yapmak, çocukların eğitimine katkıda bulunmak, gezi şehitlerimizi ölümsüzleştirmek için kurulduk. Köklerimiz Gezi'de, gelecek ellerimizde sloganıyla başlıyoruz."

Mehmet Ayvalıtaş'ın babası ve vakfın başkanı Ali Ayvalıtaş, "Allah kimseye yaşatmasın. Yüreğimizin acısı onları yok edecek. Okuyamayan çocuklara sahip çıkacağız. Gerçek terörün ayakkabı kutularından geldiğini söylüyorum ben. Hor görüyorlar, gözleri doymuyor" dedi.

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan yaptığı konuşmada “Bizim çocuklarımızın ölmediğini biliyorum. Fikirleri, düşünceleri bizimle yaşayacak ve tüm gençlere umut olacak. MAFAV da bu umudu büyütmeye yardımcı olacak” dedi.

Ali İsmail Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz, MAFAV’ın da ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) gibi ihtiyacı olan tüm gençlere ulaşacağına dair inancını paylaştı.

Hatay’dan gelen Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Beş yıldır adalet arayışındayız. Gezide çocuklarımızı katlettiler. Savaşa hayır dedikleri için, adalet istedikleri için emir verildi ve çocuklarımız katledildi. Çocuğumun mahkeme süreci bile hala başlatılmadı. Mücadele için hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Acılarımız bizi tanıştırdı, hepimiz aile olduk. Bizler ezilenlerin yanında ve adalet talebindeyiz. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz.”

Konuşmalar ve sinevizyon gösterisinin ardından konser Erdal Güney, Mervan Tan ve Haluk Tolga İlhan’ın şarkılarıyla devam etti. Ahmet Telli ve Orhan Aydın da okudukları şiirlerle Haziran Direnişi'nde yaşamını yitirenleri andılar.