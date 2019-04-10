Mehmet Ayvalıtaş davasında bilirkişiler 'yoğunuz' diyerek süre istedi

Haziran Direnişi'nde Ümraniye TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüşte bir aracın kalabalığın arasına dalarak çarpıp öldürdüğü Mehmet Ayvalıtaş'ın davasında bilirkişiler, yoğun olduklarını belirterek mahkemeye mazeret dilekçesi sundular. Mahkeme bilirkişilere 15 günlük ek süre verdi.

Haziran Direnişi sırasında gerçekleşen eylemlerde hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin dava, bilirkişilerin yoğun olduklarını belirterek süre istemelerinin ardından mahkemenin 15 gün ek süre vermesiyle ertelendi.

Mahkeme, bu süre sonunda bilirkişi raporlarının ulaşmaması durumunda haklarında görevi ihmal suçundan suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22. duruşmasına, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, kardeşi Muharrem Ayvalıtaş ve avukatları ile tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş, Cengiz Aktaş ve avukatları Yalçın Tura katıldı.

GEÇEN YILDAN BERİ BİLİRKİŞİ RAPORU YOK

Geçen yıldan beri mahkemeye sunulmuş bir bilirkişi raporu bulunmuyor. Ellerinde 80 dosya bulunduğunu belirterek ek süre isteyen bilirkişilere mahkeme, son kez 15 gün ek süre vermiş oldu.

Mahkemede söz alan baba Ali Ayvalıtaş, önümüzdeki 2 Haziran'ın oğlunun ölüm yıl dönümü olduğunu belirterek, "2 Haziran'da ölüm yıldönümünde olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Ben bir babayım, sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

MUHARREM AYVALITAŞ: CEZA VERMEK İSTEMİYORSANIZ BİZ ÇEKİP GİDELİM

Muharrem Ayvalıtaş, kardeşinin ölümünün üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Ben o zaman öğrenciydim, okudum mühendis oldum. Kardeşimin vefatıyla muallakta kalan durumlar var. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler hakkında işlem yapılmadı, detaylı bir araştırma yapılmadı. 6 sene geçti hala bu durumlar aydınlatılmadı. Sanıklara çapraz sorgu yapılmadı. Niye sanıklara soru soramıyoruz. Ceza vermek istemiyorsanız biz çekip gidelim" dedi.

Sanıkların avukatı Yalçın Tura da müştekilerin müvekkillerinin tutuklanması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedi.