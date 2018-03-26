Mehmet Aydın Uruguay'dan da kaçmış

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan da kaçtığı belirtiliyor.

Uzun süredir ülke gündemine giren Çiftlik Bank dolandırıcılığına ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi.

Üyelerinden tam 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplayan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, paralarla birlikte Uruguay'a kaçmıştı.

Olayın ortaya çıkması üzerinden Türkiye, Uruguay'dan Aydın'ın iadesi için çeşitli girişimlerde bulundu.

Bu kapsamda Çiftlik Bank yöneticilerinden birinin Uruguay’da yakalandığı ileri sürülürken, Mehmet Aydın'a ulaşılamadı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Aydın’ın Uruguay’dan Brezilya’ya kaçtığı belirtiliyor ancak bölgedeki diğer ülkelere de Aydın'a ilişkin dosya gönderildi.