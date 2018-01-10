Meclis'te 'İsmail Kahraman'a makam odası' krizi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın muhalefet grubunun kullandığı salonu yıktırıp kendisine makam odası yaptırdığı ortaya çıktı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın makam odasının yenilenmesi sırasında yapılan harcamalar ve 52 metrekarelik özel el dokuması halı kullanmasına yönelik eleştiriler sürerken, muhalefet grubunun kullandığı salonun yıkılıp Kahraman'a makam odası yapıldığı öğrenildi.

T24'ün haberine göre, Kahraman’ın yasama çalışmalarına verilen iki haftalık tatilde muhalefet gruplarının kullandığı ortak salonu yıktırıp kendisine makam odası olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

TUTANAKLARA YANSIDI

TBMM Genel Kurulunda konu hakkında muhalefet sözcülerinin tutanaklara yansıyan konuşmaları şöyle.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu: Bütün bunlar orayı kullanan ne kavas arkadaşlara ne bizlere, milletvekillerine, grup başkan vekillerine sorulmadan, sadece Meclis Başkanının tasarrufunda yapılabiliyor. İşte ülke de maalesef böyle idare ediliyor. Bunu kesinlikle kınadığımızı ve gerçekten eski haline döndürülmesini… Çünkü Meclis başkan vekillerinin dahi bilmediği bir şekilde tasarrufun bu Meclisin içerisinde yapılamayacağını, bunun hiç de nezaket kurallarına uygun bir şey olmadığını ifade etmek isterim.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bugün Meclis Başkanı, Meclise verilen aradan istifade ederek Meclis başkan vekillerine, grup başkan vekillerine haber vermeden, hem bizlerin hem kavasların, Meclis emekçilerinin ortak kullanım alanı olan, zaruri kullanımlara açık olan bir alanı kendisine şatafatlı, kendi zevkine uygun bir makam odası haline dönüştürmüş. Meclisin zaman zaman kriz çözdüğü, zaman zaman uzlaşı aradığı, zaman zaman hep birlikte çözüm ürettiği bir mekanı hiçbirimize haber vermeden adeta tek başına el koymuştur. Bu konuda hepimizin ortak duyarlılığı vardır. Sizden talebimiz oturuma ara vermeniz, verilen arada hep birlikte Meclis Başkanına bu konudaki rahatsızlığımızı, teessüflerimizi iletmemizdir. Bunun Meclis başkan vekilleri eliyle yapılması münasiptir ancak bir ara verilerek bu işin, derhal Meclis Başkanına tepkimizin iletilmesini tarafınızdan önemle CHP Grubu olarak da arz ediyoruz.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Biraz önce, ilk verdiğiniz arada da hep birlikte tanık olduğumuz üzere, Meclis Başkan ve başkan vekillerinin Genel Kurul yönetimi esnasında kullandıkları oda ve bölümle ilgili, Meclis başkan vekillerine ve gruplara haber vermeden Sayın Meclis Başkanının şahsi tasarrufuyla ve bizce de uygun olmayan bir biçimde bazı değişiklikler yapıldığını maalesef üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun Divanla birlikte Sayın Meclis Başkanı nezdinde gündeme getirilerek değerlendirilmesinde biz fayda görüyoruz. Daha makul, daha uygun önerilerle, bir kolektif akıl içerisinde bir düzenleme yapılabilir veya eski haliyle de kalabilirdi fakat yaptığımız gözlemden de anlaşılmaktadır ki ihtiyaca cevap vermeyecek ve bazı sıkıntı ve mağduriyetlere de yol açabilecek bir düzenleme olmuştur; bunun düzeltilmesinde fayda görüyoruz.