Meclis tarihinde bir ilk

Meclis Genel Kurulu’nda ‘Kürdistan’ dediği için geçici çıkarma cezası alan Osman Baydemir'in maaşı da kesildi.

Meclis Genel Kurulu’nda "Kürdistan" dediği için geçici çıkarma cezası alan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, ay başında maaşını alırken bu cezanın maddi boyutuyla karşılaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Meclis Mali İşler Başkanlığı, 12 bin 322 lira ‘ceza kesintisi’ yaparak milletvekilinin maaşının sadece üçte birini hesabına yatırdı. Meclis tarihinde ilk kez uygulanan ceza, TBMM’nin yeni içtüzüğüne dayanılarak yapıldı. HDP’li Osman Baydemir’e, 15 Ocak’taki maaş ödemesinden önce TBMM yönetiminin, “İçtüzük 163. madde kesintisi: 12 bin 322 lira” bildirimi gönderilmişti.