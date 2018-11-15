MEB'ten Öğretmenler Günü etkinliği: Hatim indirip dua edecekler

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle illerde hatim indirtip çeşitli camilerde hatim duası okutmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hatim indirtecek. İndirilen hatimlerin duaları da 23 Kasım Cuma günü cuma namazlarında okutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu "faaliyeti", Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçe kaymakamlıklarına gönderdiği resmi yazısıyla ortaya çıktı.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün planlamasına göre görevi başında yaşamını yitiren ve ayrıca 15 Temmuz'da ölen öğretmenler için hatimler indirileceği belirtilerek, "Okunan hatimlerin duaları ilimiz merkez ve ilçelerdeki camilerde kılınacak cuma namazı öncesinde yapılacaktır" denildi. Hatim duasına öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımının sağlanması ve ayrıca ilçede okunan toplam hatim sayısının 22 Kasım mesai bitimine kadar bildirilmesi istendi.

İşte o resmi yazı: