MEB'in okul kütüphanesi adımına tepki: Hem itiraf hem işlevsizleştirme...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde iş birliği protokolüne Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Aydın İleri'den tepki geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetleri, uygulamalar ve etkinlikler kapsamında yurt genelinde yürütülecek çalışmalara ilişkin hazırlanan Eğitimde İş Birliği Protokolü, 12 Eylül 2019 Perşembe Günü, Milli Kütüphane’de imzalandı.

'OKUL KÜTÜPHANELERİ İŞLEVSİZ KILINIYOR'

Protokole ilişkin bir açıklamada bulunan Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Aydın İleri, "Bu protokol okul kütüphanelerini önemsiz ve işlevsiz kılan bir girişimdir" dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığının 'okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okuma kültürünün geliştirilmesi, kütüphanelerin etkin olarak kullanılması için nitelikli ortam oluşturulması, etkinliklerin planlanması' için yapması gereken acil olarak okul kütüphaneleri açması ve bu kütüphanelerde kütüphaneci çalıştırmasıdır" diyen İleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevden kaçtığını, eğitim ve kültür yatırımlarından tasarruf yapılmaya çalışıldığını söyledi.

BAKANLIĞIN KÜTÜPHANE SAYISI AÇIKLAMASI YALAN MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi kurumlarında kütüphanecilik faaliyetini yapmak yerine Halk Kütüphaneleri üzerinden “Okul Kütüphanesi” hizmeti almayı amaçladığını aktaran İleri, "Milli Eğitim Bakanlığı zaten kendisine zor yeten Halk Kütüphanelerinden medet umuyor. TÜİK ve MEB istatistiklerine göre Türkiye’de 1480’ni Z Kütüphane olan toplam 29 bin 690 okul kütüphanesi ve 30 milyon 263 bin 384 kitap var deniyor. Bakanlık bu protokolle ve uygulamalarıyla 29 bin 690 okul kütüphanesinin gerçek olmadığını kendi itiraf ediyor" diye konuştu.

'OKUL KÜTÜPHANESİNİN İŞLEVİNİ OKUL DIŞINA ALMAK GÖREV SAVMAKTIR'

Okulda verilen kütüphane hizmeti ile okul dışında verilen kütüphane hizmetinin aynı olamayacağını vurgulayan İleri, "Okul kütüphanesi okulun eğitimin en önemli enstrümanıdır. Okul kütüphanesin işlevini okul dışında aramak görev savmaktır. Adı üstünde okul kütüphanesi; Eğitim müfredatını destekler, öğrencinin, öğretmenin edebi ve bilimsel kaynaklara basılı ve dijital olarak eşit ve parasız eriştirir, uzman kütüphaneci personelin hizmet sunduğu kütüphaneler, bilgi ve belge merkezleri tüm öğrencilerin, eğitimcilerin hakkıdır. Öğrenciler kadar eğitimciler içinde önemli olan okul kütüphaneleri, onların mesleki gelişimlerini destekleyerek eğitimin kalitesini de artıracaktır. ​Eğitim yılı boyunca arada bir müze gezer gibi Halk Kütüphanesine birkaç saatliğine gidip vakit geçirmesi Okul Kütüphanesinin yerini tutar mı?" dedi.

HALK KÜTÜPHANELERİNDE DURUM NE?

Halk kütüphanelerinde neredeyse 2 kütüphaneye 1 kütüphaneci düştüğünü, Bakanlıkta çalışan personelin çoğunluğunun merkez teşkilatında görevli olduğunu dile getiren İleri, "Türkiye’nin 81 il ve 957 ilçesinde 1137 halk kütüphanesi var. Bunlardan 126 tanesi halen personel yokluğu ya da farklı nedenler ile kapalı durumdadır. 957 ilçemizin maalesef 121’inde kütüphane bulunmuyor. Bu 121 ilçede yaşayan yaklaşık on bir milyon vatandaşımız kütüphane kavramından uzak yaşıyor. Yani on bir milyon kişinin günlük yaşamında “hadi kütüphaneye gidelim” diye bir söz yok” bilgisini paylaştı.