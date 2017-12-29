MEB, yarıyıl mazeret duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl mazeret duyurusunu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2018 Ocak ayı öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı.

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki duyuru metninde yer alan usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 2018 Ocak ayı mazeret tayinleri kapsamında yer değiştirme takviminin birinci aşaması başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 2-8 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci aşamada tercihlerin yapılması ve onay süreci 11-17 Ocak 2018 tarihinde yapılacak. Atamalar 19 Ocak 2018, Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 22 Ocak 2018’den itibaren yapılacağı açıklandı.