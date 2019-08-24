MEB tüm okullara yazı gönderdi: Cips, kola dönemi kapanıyor

Öğrencilerin güvenilir gıdalarla beslenmesi amacıyla hazırlanan ‘Okul Gıdası’ logosu uygulaması 16 Eylül’de başlıyor. Kantinlerde artık gazlı-kolalı içecekler, cips gibi hazır gıdalar satılamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel tüm okulların kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda, “Okul Gıdası” logosu uygulaması 16 Eylül’de başlıyor. MEB illere gönderdiği yazı ile okullara gerekli bilgilendirmenin yapılmasını istedi.

Satılamayacaklar listesindeki ürünler ise şu şekilde:

- Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi.

- Kızartmalar.

- Cipsler, gevrek çerezler.

- Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata kaplanmış olanlar dâhil), gofretler.

- Tüm şeker ve şekerleme türleri.

- Guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler.

- Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar.

- Hamurlu, şerbetli tatlılar.

- Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler.

Satılacaklar:

- Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar.

- Kuru meyveler.(30 gr., kaplamasız ve şeker katkısız)

- Kuruyemişler.(30 gr, soslanmamış, tuzsuz, kabuksuz)

- İçme suyu.

- Süt, (UHT/Pastörize)

- Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu.(250 ml’den az)

- Yoğurt (100-150 gr, paketli)

- Ayran.

- Peynir (pastörize)

- Günlük haşlanmış yumurta.

- Çeşnili ekmekler.

- Tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek vb. ürünlerden yapılan yumurta veya peynir, turşu hariç taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzelerden yapılan yağ eklenmemiş sandviçler.